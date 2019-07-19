خبراء آثار إسرائيليون يكتشفون بقايا مسجد عمره 1200 عام

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اكتشف علماء آثار إسرائيليون أحد أقدم المساجد في العالم ، بني قبل 1200 عام، في صحراء النقب.
واكتشفت بقايا المسجد التي تعود إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي في بلدة رهط البدوية.
وتقول سلطة الآثار الإسرائيلية إن المسجد اكتشف خلال حفريات أجريت من أجل أعمال بناء. © Getty Images مسلمون يصلون في موقع المسجد المكتشف حديثا
وهذا أول مسجد يعرف من تلك الفترة في المنطقة، وبذلك يعد في قدمه منافسا لمساجد مكة والقدس، حسب سلطة الآثار.
وقال مديرا الحفريات جون سيليغمان وشاهار زور إن المسجد هو "اكتشاف نادر على مستوى العالم".
ويعتقد الباحثون أن المصلين في هذا المسجد كانوا مزارعين محليين. © Getty Images شهار تزور من دائرة الآثار الإسرائيلية يكشف تفاصيل الاكتشاف.
ووتبدو بناية المسجد مستطيلة الشكل وفيها محراب يواجه القبلة، وهذه المعالم في البناء تثبت أنها تعود لمسجد. © Getty Images ياسر العامور من دائرة الآثار الإسرائيلية يعرض حجرا من حجارة المسجد
وهذا من أوائل المساجد التي شيدت بعد وصول الإسلام إلى هذه الأرض عام 636، حين غزا العرب الإقليم الذي كان تحت سيطرة البيزنطيين، كما قال جدعون آفني، الخبير في التاريخ الإسلامي.
وأضاف أفني إن هذا الاكتشاف يشكل مساهمة مهمة لدراسة تاريخ البلاد خلال الفترة المذكورة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.