الارشيف / اخبار الخليج

خبراء آثار إسرائيليون يكتشفون بقايا مسجد عمره 1200 عام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements
مسجد قديم عثر عليه في بلدة رهط البدوية في صحراء النقب دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images مسجد قديم عثر عليه في بلدة رهط البدوية في صحراء النقب

اكتشف علماء آثار إسرائيليون أحد أقدم المساجد في العالم ، بني قبل 1200 عام، في صحراء النقب.

واكتشفت بقايا المسجد التي تعود إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي في بلدة رهط البدوية.

وتقول سلطة الآثار الإسرائيلية إن المسجد اكتشف خلال حفريات أجريت من أجل أعمال بناء.مسلمون يصلون في موقع المسجد المكتشف حديثا © Getty Images مسلمون يصلون في موقع المسجد المكتشف حديثا

وهذا أول مسجد يعرف من تلك الفترة في المنطقة، وبذلك يعد في قدمه منافسا لمساجد مكة والقدس، حسب سلطة الآثار.

وقال مديرا الحفريات جون سيليغمان وشاهار زور إن المسجد هو "اكتشاف نادر على مستوى العالم".

Advertisements

ويعتقد الباحثون أن المصلين في هذا المسجد كانوا مزارعين محليين.شهار تزور من دائرة الآثار الإسرائيلية يكشف تفاصيل الاكتشاف. © Getty Images شهار تزور من دائرة الآثار الإسرائيلية يكشف تفاصيل الاكتشاف.

ووتبدو بناية المسجد مستطيلة الشكل وفيها محراب يواجه القبلة، وهذه المعالم في البناء تثبت أنها تعود لمسجد.ياسر العامور من دائرة الآثار الإسرائيلية يعرض حجرا من حجارة المسجد © Getty Images ياسر العامور من دائرة الآثار الإسرائيلية يعرض حجرا من حجارة المسجد

وهذا من أوائل المساجد التي شيدت بعد وصول الإسلام إلى هذه الأرض عام 636، حين غزا العرب الإقليم الذي كان تحت سيطرة البيزنطيين، كما قال جدعون آفني، الخبير في التاريخ الإسلامي.

وأضاف أفني إن هذا الاكتشاف يشكل مساهمة مهمة لدراسة تاريخ البلاد خلال الفترة المذكورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء آثار إسرائيليون يكتشفون بقايا مسجد عمره 1200 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا