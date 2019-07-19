خبراء آثار إسرائيليون يكتشفون بقايا مسجد عمره 1200 عام

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images مسجد قديم عثر عليه في بلدة رهط البدوية في صحراء النقب

اكتشف علماء آثار إسرائيليون أحد أقدم المساجد في العالم ، بني قبل 1200 عام، في صحراء النقب.

واكتشفت بقايا المسجد التي تعود إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي في بلدة رهط البدوية.

وتقول سلطة الآثار الإسرائيلية إن المسجد اكتشف خلال حفريات أجريت من أجل أعمال بناء. © Getty Images مسلمون يصلون في موقع المسجد المكتشف حديثا

وهذا أول مسجد يعرف من تلك الفترة في المنطقة، وبذلك يعد في قدمه منافسا لمساجد مكة والقدس، حسب سلطة الآثار.

وقال مديرا الحفريات جون سيليغمان وشاهار زور إن المسجد هو "اكتشاف نادر على مستوى العالم".

Advertisements

ويعتقد الباحثون أن المصلين في هذا المسجد كانوا مزارعين محليين. © Getty Images شهار تزور من دائرة الآثار الإسرائيلية يكشف تفاصيل الاكتشاف.

ووتبدو بناية المسجد مستطيلة الشكل وفيها محراب يواجه القبلة، وهذه المعالم في البناء تثبت أنها تعود لمسجد. © Getty Images ياسر العامور من دائرة الآثار الإسرائيلية يعرض حجرا من حجارة المسجد

وهذا من أوائل المساجد التي شيدت بعد وصول الإسلام إلى هذه الأرض عام 636، حين غزا العرب الإقليم الذي كان تحت سيطرة البيزنطيين، كما قال جدعون آفني، الخبير في التاريخ الإسلامي.

وأضاف أفني إن هذا الاكتشاف يشكل مساهمة مهمة لدراسة تاريخ البلاد خلال الفترة المذكورة.