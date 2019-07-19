شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يقيمون معسكرات صيفية لغسل عقول الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، إن المصادر الميدانية تؤكد إقامة الحوثيين معسكرات صيفية مغلقة للأطفال، وهي الأخطر حيث يستقطب إليها الأطفال القادرين على حمل السلاح ويتم غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على السلاح.

وأضاف الأريانى، عبر حسابه الشخى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن المعسكرات الصيفية في محافظات (صنعاء، وحجة، وصعدة، والجوف، والمحويت) هي الأكثر استقطابا للأطفال في عمليات التجنيد مقارنة بباقي المحافظات، بسبب قلة الوعي وارتفاع نسبة الأمية والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

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وأكد الأريانى أن المليشيا الحوثية تسابق الزمن لاستقطاب أكبر قدر من الأطفال لتجريف الهوية اليمنية وتدمير النسيج الاجتماعي ليكونوا أداة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة والعالم، فيما يواصل المجتمع الدولي تعامله مع المليشيا بتهاون واستخفاف ويتعامى عن الجرائم والانتهاكات اليومية.

وأشار إلى أن أمن واستقرار اليمن لن يتحقق إلا بإستعادة الدولة القادرة على وقف هذه الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية، وحماية أطفال اليمن من كافة أنواع الاستغلال والتدمير الممنهج لمستقبلهم، والحيلولة دون تحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.