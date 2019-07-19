الدفاع العراقية: طائرة مسيرة تقصف معسكر للحشد الشعبي

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، إن عنصرين من الحشد الشعبي أصيبا بقصف، من طائرة مسيرة مجهولة لأحد معسكراته بمحافظة صلاح الدين (شمال).

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع العراقية) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ (الوحدة) 16 حشد شعبي، تعرض فجر الجمعة، في تمام الساعة 1:50 والساعة 2:20 بالتوقيت المحلي، إلى قصف برمانة (قنبلة) ألقتها طائرة مسيرة مجهولة".

وأضافت أن "القصف أدى إلى جرح اثنان".

Advertisements

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، ومحافظان سابقان، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.