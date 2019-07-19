الدفاع العراقية: طائرة مسيرة تقصف معسكر للحشد الشعبي

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365
كشفت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، إن عنصرين من الحشد الشعبي أصيبا بقصف، من طائرة مسيرة مجهولة لأحد معسكراته بمحافظة صلاح الدين (شمال).
وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع الدفاع العراقية) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع لـ (الوحدة) 16 حشد شعبي، تعرض فجر الجمعة، في تمام الساعة 1:50 والساعة 2:20 بالتوقيت المحلي، إلى قصف برمانة (قنبلة) ألقتها طائرة مسيرة مجهولة".
وأضافت أن "القصف أدى إلى جرح اثنان".
وجاء الهجوم بعد يوم واحد من إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، ومحافظان سابقان، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.
وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
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