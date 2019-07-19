نينوى (العراق) / أحمد قاسم / الاناضول

أعلن مسؤول محلي عراقي، الجمعة، تأجيل افتتاح معبر حدودي بين العراق وسوريا حتى إشعار آخر، بعد رفض ما تسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يشكل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي غالبية قوامها، رفع العلم السوري على المعبر بناءً على طلب من الحكومة العراقية.

وكان من المقرر أن يتم خلال هذا الأسبوع افتتاح المعبر بين بلدة سنجار العراقية والأراضي السورية المقابلة التي تخضع لسيطرة "قسد"؛ وذلك لتسهيل عودة النازحين الإيزيديين من مخيم الهول ومخيمات أخرى في سوريا إلى الأراضي العراقية.

وقال مدير ناحية الشمال في محافظة نينوى (شمالي العراق) خديدا جوكي، للأناضول، إن "افتتاح معبر حدودي جديد بين العراق وسوريا في مجمع خانه صور ضمن ناحية الشمال بقضاء سنجار تأجل حتى إشعار آخر بعد طلب الحكومة العراقية رفع العلم السوري في الجهة المقابلة للمعبر، وهو ما رفضته قسد".

وأضاف جوكي أن "فتح المعبر سينعش الحركة في سنجار وناحية الشمال وتأخره سيعقد الأوضاع".

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وحسب مصادر في إقليم كردستان في شمال العراق، فان أوساط كردية تجري مشاورات لافتتاح المعبر بإشراف الأمم المتحدة والتحالف الدولي.

كانت السلطات العراقية اتفقت قبل 3 أشهر مع "قسد" على افتتاح المعبر.

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