فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

بدأ فلسطينيون التوافد نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "حرق العلم الصهيوني (الإسرائيلي)".

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وفي وقت سابق الجمعة، حذرت "الهيئة" إسرائيل مما سمته "التمادي في التصعيد والغطرسة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.