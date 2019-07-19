رأس الخيمة.. رابع وجهة إماراتية تطير إليها بيغاسوس من إسطنبول

إسطنبول/ الخليج 365

تستعد شركة طيران "بيغاسوس" التركية (خاصة)، إطلاق رحلاتها من مطار صبيحة الدولي بإسطنبول إلى إمارة رأس الخيمة، رابع مدينة إماراتية تسير إليها الشركة التركية رحلاتها من إسطنبول.

وذكر بيان صادر عن الشركة التركية، أنها ستنظم اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، رحلتين أسبوعيا من مطار صبيحة (بالشق الآسيوي من إسطنبول)، إلى إمارة رأس الخيمة الإماراتية.

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وأضاف أن رأس الخيمة، تعد رابع مدينة إماراتية تسير إليها بيغاسوس رحلاتها من إسطنبول، بعد دبي وأبوظبي والشارقة.

وأوضح أن الرحلات ستنظم الأربعاء والسبت، والعودة الخميس والأحد من كل أسبوع، وفق البيان.

هذا وعرضت الشركة التركية تذاكر الطيران من مطار صبيحة إلى رأس الخيمة ابتداء من 69.99 دولارا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.