من المسؤول

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صحيفة الخليج الإلكترونية
(يَنْشا الصغيرُ على ما كانَ والدُهُ إنّ العُرُوقَ عليها يَنْبُتُ الشجرُ ) اطفالنا امانة في اعناقنا،كلامنا هو مايؤثر في افعالهم فلكل طفل قدوة يقتدي به ليمشي في مسار حياته فكن خير قدوة لخير طفل.
كثيراً مانرى في هذه الايام مشاهير صغار السن على السناب شات، هناك من يؤيد هذا الامر ويرى انه يؤثر بشكل كبير على شخصية الطفل وثقته بنفسه ومنهم من يعارض ومنهم من يقف محايد في هذه القضية ولكل منهم حجته ورأيه المختلف لكن الامر الذي لايتقبله الجميع ! سوء اخلاق الطفل على التطبيق وانحرافهم وتكلمهم بطريقة لاتليق بعمرهم، هنا يسأل الانسان اين الراعي؟ ولما يقف كالمشاهد دون اي تدخل، هل من باب الحرية المطلقة للطفل؟ ام من باب الجهل وقلة المسؤولية ؟ مهما كانت الاسباب فلا مبرر لما يفعله الرعاة فعليهم ان يخشو الله في الامانة التي بين يديهم فهي نعمه من نعم الله تعالى علينا فقد قال تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ).
جيل اليوم هو نهضة الغد ورؤية المستقبل فما تزرعه من بذور بداخلهم سنجني حصادها معاً في الغد .
كتبته
حصه العجمي
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