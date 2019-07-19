سفارتنا بـ #بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في #نيوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في بيان، عدم صحة ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين).

وأضاف البيان بأن السفارة تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات؛ تحقيقاً لرسالة الإعلام السامية”.