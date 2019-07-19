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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في بيان، عدم صحة ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين).
وأضاف البيان بأن السفارة تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات؛ تحقيقاً لرسالة الإعلام السامية”.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارتنا بـ #بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في #نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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