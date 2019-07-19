شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الروسية تعلن رصد 7 انتهاكات للهدنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية انتهاكين اثنين لنظام وقف العمليات العسكرية، فى حين رصد الجانب التركى 5 انتهاكات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم، الجمعة، أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات حماه وإدلب واللاذقية وحلب.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية.