جامعة سودانية تجمد قرار استئناف الدراسة لدواعي "أمنية"‎

الخرطوم/الخليج 365



أعلنت ادارة جامعة سنار(حكومية) جنوب شرقي السودان، الجمعة، تجميد قرار إستئناف الدراسة إلى أجل غير مسمى، لدواعي أمنية.



وقررت إدارة الجامعة تجميد قرارها الصادر في 10 يوليو (تموز) الجاري باستئناف الدراسة والامتحانات بكليات الجامعة أعتباراً من الأحد القادم إلى أجل يحدد لاحقا" وفق وكالة السودان للأنباء.



وقال مقرر لجنة عمداء الجامعة، بكري الناير محمد، إن القرار جاء نسبة للتداعيات الامنية وحرصاً علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.



وأضاف أن الجامعة ستواصل جهودها بالتنسيق مع حكومة ولاية سنار(جنوب شرق) لتهيئة البيئة الجامعية لاستقبال الطلاب في اقرب فرصه ممكنة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر بجامعة سنار أن مجموعة من الطلاب قاموا بمظاهرات في الجامعة مزقوا خلالها بعض جداول الامتحانات التي تم تعليقها بلوحات الاعلانات بكليات الجامعة وطالبوا بتغيير ادارة الجامعة

ومنذ 11 يوليو الجاري، أعلنت جامعات حكومية بعدد من مدن السودان مواعيد لاستئناف الدراسة ، وذلك بعد توقف الدراسة في بعضها لنحو 7 أشهر

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والجمعة الماضية أعلن "تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا "رفضه استئناف الدراسة، إلى حين تحقيق شروط بينها إقالة المدراء الحاليين للمؤسسات الأكاديمية.

وأوضح التجمع، الذي يعد من تكتلات تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد، أن فتح الجامعات "مرتبط بجملة من التدابير وهي شرط أساسي، منها إقالة مدراء الجامعات ونوابهم ورؤساء مجالس إدارتها وأعضاءها، وعودة المفصولين سياسيًا."".

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي وجه المجلس العسكري الانتقالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح جامعات البلاد، واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إلا أن استمرار الاحتجاجات حال دون ذلك.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة، تباعا في جميع أنحاء البلاد.

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