مقتل خمسة جنود من "الحزام الأمني" جنوبي اليمن

اليمن/ الاناضول



قُتل خمسة جنود من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، وأُصيب أربعة آخرون، اليوم الجمعة، بهجوم شنه مسلحون يُرجح ارتباطهم بتنظيم القاعدة (أنصار الشريعة) في محافظة أبين، جنوبي اليمن.



وقال مصدر حكومي للأناضول، مفضّلاً عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن المسلحين هاجموا موقعاً عسكرياً لقوات الحزام الأمني في منطقة لحمر بمديرية مودية، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وقذائف الآر بي جي.

وأضاف ان خمسة جنود قتلوا إضافة الى جرح 4 آخرين.



Advertisements

وأشار إلى إن جنديين ما يزالا مفقودين.

وانتشرت قوات كبيرة من قوات الحزام الأمني في المديرية التي تعد واحدة من مديريات المحافظة التي كانت تحت سيطرة القاعدة حتى منتصف 2016، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.