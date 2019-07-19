اليمن/ الاناضول
قُتل خمسة جنود من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، وأُصيب أربعة آخرون، اليوم الجمعة، بهجوم شنه مسلحون يُرجح ارتباطهم بتنظيم القاعدة (أنصار الشريعة) في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقال مصدر حكومي للأناضول، مفضّلاً عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن المسلحين هاجموا موقعاً عسكرياً لقوات الحزام الأمني في منطقة لحمر بمديرية مودية، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وقذائف الآر بي جي.
وأضاف ان خمسة جنود قتلوا إضافة الى جرح 4 آخرين.
وأشار إلى إن جنديين ما يزالا مفقودين.
وانتشرت قوات كبيرة من قوات الحزام الأمني في المديرية التي تعد واحدة من مديريات المحافظة التي كانت تحت سيطرة القاعدة حتى منتصف 2016، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل خمسة جنود من "الحزام الأمني" جنوبي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.