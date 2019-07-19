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ميركل قلقة من التطورات في الخليج

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برلين/ الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج، وأنه ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي التصعيد مع إيران.

وأضافت ميركل، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، "بالطبع أشعر بقلق.. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة".

وتابعت قائلةً "ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد".

وتأتي تصريحات ميركل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بحرية بلاده دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أمريكية في مضيق هرمز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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