رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتصريحات مساعد الرئيس الأمريكي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات.
وقالت الخارجية في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، تعقيبا على تصريحات " غرينبلات" لقناة "بي بي أس" الأمريكية، التي وصف فيها إسرائيل بـ"الضحية وأن الضفة الغربية غير محتلة"، إن تلك التصريحات "إمعان رسمي في الانقلاب على الشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت الخارجية "مفهوم الواقعية الذي يروج له غرينبلات دفعه لتحويل إسرائيل بكل عنجهية من جلاد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية وأفكار اليمين الحاكم في إسرائيل بإنكار وجود الاحتلال".
وتساءلت الخارجية الفلسطينية "بعد أقوال غرينبلات ماذا بقي في خطته المزعومة (صفقة القرن) ليعرضه على الشعب الفلسطيني؟ أم أن لديه الكثير ليقدمه في تلك الخطة لصالح الاحتلال والاستيطان"؟
ووصف المسؤول الأمريكي في مقابلته المستوطنات بالضفة الغربية بـ "الأحياء والمدن الإسرائيلية".
وأضافت الخارجية "شعبنا قادر على إسقاط هذه المؤامرة، وباق في أرض وطنه متمسكا بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته إلى زوال بحكم التاريخ".
و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات "غرينبلات" المنحازة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.