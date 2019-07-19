الوفاق الليبية: ضربات جوية تستهدف قوات حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بأن طيرانها الحربي استهدف، في ساعة متأخرة ليلة الخميس/الجمعة، تمركزات لقوات حفتر بمنطقة الاصابعة القريبة من مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس.

وأضافت في بيان نشرته الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، الجمعة، بأن سلاحها الجوي نجح في تدمير ثلاث آليات مسلحة في محور اليرموك جنوب طرابلس.

وفي السياق ذاته ذكرت صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لحفتر أن الضربة الجوية التي استهدفت الأصابعة خلفت أربعة قتلى يتبعون الكتيبة 152مشاة أجدابيا و12جريحا.

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