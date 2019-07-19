ن.تايمز: الانسحاب الإماراتي من اليمن حافز للتفاوض أم "مستنقع" لبن سلمان؟

نيويورك / الخليج 365

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، إن حرب اليمن "أصبحت مستنقعا" لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد انسحاب الإماراتيين من مناطق في اليمن.

وتوقعت أن يلجأ السعوديين إلى الولايات المتحدة لتعويض الغياب الإماراتي، في حين رأى دبلوماسيون أن "الانسحاب قد يكون حافزا للمملكة للتفاوض مع الحوثيين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين سياسيين (لم تسمّهم) قولهم إن حرب اليمن بعد مرور 4 سنوات "أصبحت في مأزق"، و"تحولت معركة بن سلمان في اليمن التي بدأها عام 2015 إلى مستنقع له"، وأن انسحاب الإمارات، الحليف الأساسي للسعودية في هذه الحرب، "يطرح تساؤلات عن قدرة الرياض على قيادة الحرب بنفسها".

وأضافت الصحيفة أن "بن سلمان يأمل من الإدارة الأمريكية مساعدته، لكن المعارضة بالكونغرس قد تجعل من هذا الاحتمال غير وارد، وهو ما يترك بن سلمان أمام خيارات متواضعة"، حسب دبلوماسيين مطلعين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن "السعودية تقاتل من الجو، لكن الإماراتيين المسلحين بحنكة سنوات من القتال إلى جانب الأمريكيين بأفغانستان وغيرها، هم الذين يحققون النجاح على الأرض".

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ويرى المحللون أن خروج الإمارات من اليمن يجعل من احتمال تحقق نصر عسكري سعودي بعيد المنال.

وبهذا الخصوص، قالت كريستين سميث ديوان، المحلّلة بمعهد دول الخليج العربية، إن "الأمر (عدم تحقيق نصر عسكري في اليمن) يؤلم بن سلمان لأنه يضر بمصداقيته كقائد ناجح"، حسب الصحيفة ذاتها.

وأضافت أنه "لا يوجد الكثير من المواطنين في السعودية الذين يشعرون بأن ما يحصل (قيادة المملكة للتحالف العربي في اليمن) هو استثمار حكيم للمستقبل".

ويؤكد الإماراتيون أنهم لن يغادروا اليمن بشكل كامل، حيث أن فرق مكافحة الإرهاب المختصة بملاحقة أفراد تنظيم القاعدة، أحد أهم مخاوف الولايات المتحدة في اليمن، ستبقى على رأس عملها.

كما ستبقي أبوظبي على قوات بعدد مخفض في محافظة عدن، جنوبي البلاد، إضافة لدعم تحالف من القوات اليمنية مؤلف من 16 فصيلا تقدر أعدادها بحوالي 20 ألف مقاتل.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين تمكنوا في سبتمبر/أيلول 2014 من السيطرة على العاصمة صنعاء، ولاحقا محافظات يمنية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.