ارتفاع #أسعار_النفط 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل

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الخليج - واس
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، في الوقت الذي تحتدم فيه التوترات في الشرق الأوسط بعد أن دمّرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.
وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 81 سنتاً أو 1.3 % إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وانخفض “برنت” 2.7 %، أمس الخميس، متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي ومتجهاً صوب تكبُّد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد على ستة بالمئة تقريبا.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1.1 % إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.
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