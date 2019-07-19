تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الجمعة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تجاوز سعر أوقية الذهب، اليوم، مستوى 1450 دولاراً أمريكياً، وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو من عام 2013م؛ حيث بلغ في المعاملات الفورية 1452.60 دولار أمريكي في التعاملات المبكرة قبل تراجعه بنسبة 0.3 % إلى 1442.35 دولار أمريكي.
وربح المعدن النفيس قرابة نسبة 2 % منذ بداية الأسبوع الحالي، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما قفز اليوم، سعر أوقيته في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2 % إلى 1444.70 دولار أمريكي.
وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر أوقية الفضة، اليوم، بنسبة 0.6 % إلى 16.43 دولار أمريكي للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.9 % إلى 856.68 دولار أمريكي، والبلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 1528.59 دولار أمريكي.
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