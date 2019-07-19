الأرصاد: #سحب_رعدية ممطرة وموجة غبار على هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.