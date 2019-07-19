فيفتي سينت يحتفي بالسعودية ويقول “اسمي الجديد فيفتي هللة”

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

احتفى مغني الراب الأمريكي الشهير فيفتي سنت بالسعودية، وأطلق عدة تغريدات تعكس إعجابه الشديد بها، ومعلنا أن اسمه الجديد هو 50 هللة.

وغرّد المغني الأمريكي بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال له إن “الأمر مضى، ولذا كل شيء في حركة”، مضيفا أنه دار العالم عدة مرات، ولم يجد مكانًا مثل مدينة “جدة”.

وعلاوة على إظهار فيفتي سينت انبهاره بالسعودية من خلال تغيير اسمه إلى “فيفتي هللة”، أعلن أنه من الممكن أن ينتقل إلى جدة لأنه أحب المكان.