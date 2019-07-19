شكرا لقرائتكم بوغدانوف يلتقي موفد جنبلاط: العلاقة تاريخية مع المختارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 03:51

ذكرت جريدة "الأنباء" الإلكترونية الناطقة باسم "الحزب التقدمي الاشتراكي" مساء أمس أن القيادي الدكتور حليم بو فخر الدين زار موسكو موفداً من رئيس الحزب وليد جنبلاط حيث التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد أن العلاقة مع جنبلاط والمختارة و"الحزب التقدمي الاشتراكي" تاريخية، كانت وستبقى. وأكد الطرفان على إستمرار التواصل.



وأشارت "الأنباء" إلى أن "الموقف الروسي حاسم بعدم السماح بأي تهجم على جنبلاط وأن موسكو لا يمكن أن تفرّط بأصدقائها".

ونسبت "الأنباء" إلى مصادر مطلعة قولها أن موسكو تدعم جنبلاط في بناء علاقات جيدة مع الشرائح اللبنانية كافة لتخطي المرحلة الحالية الصعبة.

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وتبلّغ الموفد بأن وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط مرحّب بهما دائما في موسكو وبأي وقت.

وصدر عن وزارة الخارجية الروسية بيان عن استقبال بوغدانوف لأبو فخر الدين في 17 تموز 2019 في موسكو كممثل لقيادة الحزب التقدمي.

وأوضحت الخارجية أنه جرى خلال اللقاء تبادل الاراء حول تطورات الأوضاع في لبنان. وأكد الجانب الروسي تمسكه بالمنهج المبدئي الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدة أراضيها واستقرارها ومنع التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

كذلك تم التشديد على ضرورة تضافر الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بشكل فعال".