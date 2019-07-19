شكرا لقرائتكم عقوبات أميركية تنتظر قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 21:06

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، ان واشنطن ستفرض عقوبات على قادة اثنتين من الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.



وصرح في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية عقد في وزارة الخارجية "دعوني أكون واضحا، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من ايران الرعب"، من دون أن يكشف عن اسماء هؤلاء.

وصرح في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية عقد في وزارة الخارجية "دعوني أكون واضحا، الولايات المتحدة لن تقف متفرجة بينما تنشر الميليشيات المدعومة من ايران الرعب"، من دون أن يكشف عن اسماء هؤلاء.

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