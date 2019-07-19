شكرا لقرائتكم العراق: مقتل 6 "ارهابيين" بغارة للتحالف الدولي قرب الحدود السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 19:58

أعلنت بغداد، اليوم الخميس، مقتل 8 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، بينهم 6 بغارة نفذتها مقاتلات التحالف الدولي قرب الحدود العراقية مع سورية، وذلك ضمن الحملة الامنية الواسعة التي ينفذها الامن العراقي لملاحقة فلول "داعش".



وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الخميس، مقتل ٦ ارهابيين وتدمير وكرا كانوا بداخله "جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية.

وذكرت أن "٦ ارهابيين قتلوا وتدمير وكرا كانوا بداخله جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج على الحدود العراقية- السورية". واضافت ان "الضربة جوية لطيران التحالف الدولي، جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى".

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وفي بيان اخر أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين في ديالى.

وأوضح البيان أن "قوة مشتركة، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من قتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين، بعد نصب كمين محكم لهم قرب قرية شيخ بابا في منطقة تل علي الواقعة بين قضائي خانقين وجلولاء".

واضافت انه تم القبض على ثلاثة متهمين خطرين من عصابات داعش، قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية.

وذكرت في بيان أن "قوة من وكالة الاستخبارات وبعملية استباقية نوعية، القت القبض على ثلاثة متهمين خطرين من عصابات داعش، قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المواطنين والقوات الامنية شملت خطف وتفجير وقتل". واضافت أن "هذه العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية وردت لاستخبارات الشرطة الاتحادية وتعاون المواطنين التي أثمرت بالقبض عليهم"، موضحاً أن "المتهمين كانوا يتخذون من بيوتهم اوكار يختبئون بها من خلال انفاق واماكن سرية لتجنب ملاحقتهم من قبل القوات ألامنية، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من البنادق".