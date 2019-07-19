محادثات تركية - ألمانية تركز على الوضع في شرق المتوسط وسورية

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 19:55

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، تطورات الوضع في شرق المتوسط وسورية.



وأفادت مصادر ديبلوماسية تركية في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، الخميس، أن اتصالا هاتفيا جرى بين تشاووش أوغلو وماس. وأكدت المصادر أن الوزيرين بحثا في المكالمة الهاتفية الوضع في شرق المتوسط وسوريا.

وأفادت مصادر ديبلوماسية تركية في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، الخميس، أن اتصالا هاتفيا جرى بين تشاووش أوغلو وماس. وأكدت المصادر أن الوزيرين بحثا في المكالمة الهاتفية الوضع في شرق المتوسط وسوريا.

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