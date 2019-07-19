شكرا لقرائتكم موسكو تنفي انتشار قوات برية في سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 19:45

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنباء ترددت بأن قوات خاصة روسية تشارك في المعارك في محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، مؤكدة أن هذه الأنباء مزيفة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وسائل اعلام روسية، اليوم الخميس إن "الأنباء المنتشرة حول مزاعم مشاركة قوات خاصة وقوات برية روسية في المعارك بمحافظة إدلب، هي مرة أخرى أنباء مزيفة"، مؤكدة أنه لا توجد أي قوات برية روسية في سورية.