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وزير الدفاع التركي يتفقد قواته على الحدود السورية

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 19:44

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سورية، بعد التعزيزات المكثفة التي أرسلها الجيش التركي مطلع الشهر الجاري إلى هناك.


وتلقى أكار الذي رافقه رئيس الأركان التركي يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، معلومات عن فعالية الوحدات العاملة قرب الحدود السورية من الضباط والمسؤولين القائمين على إدارة الوحدات.

وكان الجيش التركي أرسل منذ بداية الشهر الجاري إلى هاتاي وشانلي أورفة عند الحدود مع سورية تعزيزات جديدة لقواته المنتشرة بشكل مكثف هناك، وأكدت وكالة "الأناضول" التركية، أن التعزيزات شملت عربات عسكرية ودبابات ومزيدا من الجنود.


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