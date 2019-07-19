شكرا لقرائتكم الجيش المصري يُحبط هجوماً انتحارياً بشمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة- "الحياة" | منذ 19 ساعة في 18 يوليو 2019 - اخر تحديث في 18 يوليو 2019 / 19:45

أعلن الجيش المصري ان قواته تمكنت من إحباط هجوم انتحاري استهدف أحد الارتكازات الأمنية فى شمال سيناء.



وأكد الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي في بيان أن "عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات في مدينة الشيخ زويد" وأوضح أن الموقف "بالقرب من أحد الارتكازات الأمنية" وقال إنه "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي". وأعلن المتحدث أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.

وكشف شهود عيان عن أن الانتحاري حاول الاقتراب من قوة تأمين موقف سيارات الشيخ زويد لمسافة معينة لكن تحرك أحد أفراد الكمين باتجاهه جعل الانتحاري يفجر نفسه قبل الوصول إلى المدرعة المتوقفة أمام الكمين, والتي كان يستهدفها فيما يبدو, وقالوا إن جسده تحول إلى أشلاء متناثرة. وعلى الأثر أغلقت قوات الأمن المنطقة وقامت بتطويقها وتمشيط المنطقة المحيطة.