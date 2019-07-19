جنوب السودان: الفترة ما قبل الانتقالية لن تكفي لتنفيذ بنود اتفاقية السلام

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

قال رئيس لجنة إدارة الفترة ما قبل الانتقالية بدولة جنوب السودان، توت قلواك، إن الأشهر الأربعة المتبقية من عمر الفترة ما قبل الانتقالية، لن تكفي لتنفيذ كافة البنود العالقة من اتفاقية السلام، مطالبا أطراف العملية السلمية بالإسراع في تنفيذ ما في مقدورهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قلواك، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جوبا، الجمعة: "يجب أن يتم تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقبل ذلك يجب أن تذهب جميع القوات (الحكومة والمعارضة) لمراكز التدريب، الفترة المتبقية (من عمر الفترة ما قبل الانتقالية) لن تكفي لتنفيذ كافة البنود؛ لذلك أناشد جميع الأطراف بتطبيق ما في وسعهم من بنود، ليس أمامنا الكثير من الوقت لنضيعه".

وطالب رئيس اللجنة قادة الوحدات العسكرية في الحكومة والمعارضة بالإسراع في إرسال قواتهم إلى مراكز التدريب المحددة والمتفق عليها؛ في إطار السعي لإنشاء جيش موحد للبلاد.

وأردف بالقول: "علينا أن نساعد أنفسنا، وألا ننتظر المساعدة من أي جهة أخرى، يجب أن يستمتع شعبنا بثمار السلام".

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وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، وقع الفرقاء في جنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقا نهائيا للسلام.

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، والتي تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، لتتفق الاطراف مجددا، في مايو/أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة لـ6 أشهر إضافية تنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحتى الآن، استطاعت الاطراف تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بتكوين اللجان والمفوضيات المتخصصة بتنفيذ اتفاق السلام مثل "مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاق السلام"، و"آلية وقف اطلاق النار"، و"مفوضية الدستور"، لكنها لم تنته بعد من بند الترتيبات الأمنية الخاص بتجميع وتدريب وتوحيد قوات الحكومة والمعارضة، الي جانب حسم قضية عدد الولايات وحدودها.

ولجنة إدارة الفترة ما قبل الانتقالية بدولة جنوب السودان معنية بإدارة أنشطة الفترة التي تسبق تشكيل الحكومة الانتقالية حسب اتفاق السلام، ويرأسها مرشح من قبل الحكومة هو توت قلواك، وينوب عنه حال غيابة شخص رشحته المعارضة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.