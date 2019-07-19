ارتفاع قتلى تفجير جامعة كابول إلى 8

أنقرة/ الخليج 365

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع أمام جامعة كابول الأفغانية، الجمعة، من اثنين إلى 8 أشخاص، بحسب التقديرات الأولية.

وقال متحدث وزارة الصحة، وحيد الله ميار، إن تفجيرا وقع أمام الحرم الجامعي أثناء دخول عدد من الطلاب إلى الامتحانات، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

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وأكد ميار أن التفجير أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 33 بجروح، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

من جانبها قالت شرطة كابول إن التفجير نُفّذ عبر استخدام متفجرة مغناطيسية يدوية الصنع.

فيما لم تتبن بعد أي جهة التفجير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.