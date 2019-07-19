مشاهير السناب شات والمجتمع

صحيفة الخليج الإلكترونية

عندما نسأل أنفسنا ماذا قدموا لنا هؤلاء الأشخاص اللذين نشاهدهم ليلًا و نهاراً؟أو بالأصح هل أفاد هؤلاء المشاهير المجتمع بما قدموه من أراء أم كانت أقوالهم مجرد عبارات بلى معنى؟

بالنظر الى برامج مواقع التواصل الإجتماعي تجد الإقبال الكبير على برنامج سناب شات امراً منتشراً بين طبقات المجتمع كافة،وأمرهم صار حديث الشارع هل رأيت ماذا فعل فلان؟هل رأيت ماذا اشترى علان؟ ذكرهم لايخلو من المجالس والبيوت والمدارس وكافة الأماكن تجد الشخص الطبيعي في يوم وليلة يصبح ناشط أجتماعي وسياسي وثقافي وذو معنى وقيمة ومن الواضح أن حياة الإنسان ليست مهمة مقابل المال لديهم حيث أنهم يعلنون عن أدوية وكريمات ومنتجات غذائيه دنيئه لأجل المال فقط

ومن جانبنا يجب الحذر عند أستخدام هذي التطبيقات والتقنية وأن نستخدمها بشكل جدي بحيث تصبح تلك الوسائط وسيلة لخدمة المجتمع من النواحي المعرفية والاجتماعية، وأخيرا أن نراقب الله فيما يتم عرضه من محتوى.

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بقلم

نوال الفردان