ولي عهد أبو ظبي يزور الصين

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ابوظبي: سيتوجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الأسبوع القادم إلى الصين في زيارة رسمية. وقالت وكالة أنباء الإمارات أنه سيلتقي خلال زيارته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولين صينيين. وسيتم خلال الزيارة بحث "تطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وقالت الوكالة أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ أكثر من 200 مليار درهم في عام 2018.

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