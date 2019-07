تقرير Netflix المالي يؤدي إلى إنخفاض أسهم الشركة بنسبة 10%

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

أعلنت شركة Netflix عن تقريرها المالي للفترة ما بين شهري أبريل إلى يونيو، والذي كشف عن إيرادات جيدة مع تباطؤ في الإشتراكات المدفوعة أدى إلى إنخفاض أسهم الشركة بنسبة 10%.

لم تضع Netflix توقعات واضحة لنتائج تراجع عدد المشتركين في خدمة الشركة المدفوعة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية، حيث شهدت الشركة تراجع ملحوظ في عدد المشتركين في المناطق التي إرتفعت فيها قيمة الإشتراكات الشهرية للخدمة.

ولقد أكد تقرير الشركة على خسارة الشركة عدد 126000 من المستخدمين لخدمة الشركة المدفوعة في الولايات المتحدة، بينما تم تسجيل إشتراك عدد 352000 مستخدم جديد في الخدمة المدفوعة للشركة.

وتشير التوقعات إلى أن السبب الرئيسي في هذا التراجع الملحوظ يعود إلى غياب المحتوى الحصري والجديد عن الخدمة، حيث لم تقدم Netflix عروض جديدة، إلا أن الشركة في طريقها لإطلاق “Stranger Things” المتوقع أن يدعم الإشتراكات خلال الربع الثالث وفقاً لتوقعات الشركة، هذا إلى جانب الموسم الجديد من عرض “Orange Is the New Black”.

من جانب أخر تحظى Netflix في الأسواق العالمية بعدد 2.83 مليون مشترك في خدمة الشركة المدفوعة، وهو عدد أقل من توقعات الشركة لهذا الربع التي أشارت إلى 4.81 مليون مشترك، إلا أن الشركة حققت في النهاية زيادة سنوية في عدد المشتركين في خدمات الشركة بنسبة 21.9%.

