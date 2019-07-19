العراق: تصفية وزير نفط "داعش" بعملية "الأرملة البيضاء" في سوريا

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أعلن الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن جهاز المخابرات الوطني اخترق خطوط تنظيم "داعش" في سوريا بعملية "الأرملة البيضاء"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها.
وكتب أبو رغيف على "تويتر"، أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، وأنه "تمكنت القوات التابعة للجهاز من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط".
وأضاف، أن "العملية أدت إلى انهيار خط تمويل التنظيم بدءا من مؤسس الشبكة المالية للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، وانتهاء بمن كان يسمى وزير المالية في "داعش".
أهالي الصقلاوية يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية
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أهالي الصقلاوية يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين
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وتابع الخبير الأمني أن "وزير نفط التنظيم هو ثابت تركي المكنى بـ(أبو حسان)، والذي يدير أكبر شبكة تمويل في مجال التجارة بالنفط ومشتقاته".
المصدر: "تويتر" أبو رغيف + RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.