دبي - بواسطة محمد فارس © THAIER AL-SUDANI الجيش العراقي - أرشيف العراق: تصفية وزير نفط "داعش" بعملية "الأرملة البيضاء" في سوريا

أعلن الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، أن جهاز المخابرات الوطني اخترق خطوط تنظيم "داعش" في سوريا بعملية "الأرملة البيضاء"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها.

وكتب أبو رغيف على "تويتر"، أن "‏جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، وأنه "تمكنت القوات التابعة للجهاز من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط".

وأضاف، أن "العملية أدت إلى انهيار خط تمويل التنظيم بدءا من مؤسس الشبكة المالية للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، وانتهاء بمن كان يسمى وزير المالية في "داعش".

أهالي الصقلاوية يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إيطاليا.. ثامن اقتصاد عالمي ثامن أكبر اقتصاد بالعالم، وثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، إذ يبلغ حجم الناتج المحلي 2.07 تريليون دولار. سكاي نيوز عربية

لقاء خاص مع أبطال فيلم"THE LION KING" تجربة جديدة ومميزة خاضها نجوم فيلم الأنيميشن العالمي THE LION KING أو الأسد الملك. تجاوزت إيرادات الفيلم في شباك التذاكر بالسوق الأجنبية خارج الولايات المتحدة، 60 مليون دولار حتى اللحظة. سكاي نيوز عربية

التحطيب.. تراث تقليدي في صعيد مصر التحطيب، أو الرقص بالعصا، يعد إرثا تقليديا في صعيد مصر.وبعد أن كان التحطيب رياضة عنيفة، تحولت بعد ذلك إلى هواية تمارس في الاحتفالات والموالد الشعبية. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO أهالي الصقلاوية يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتابع الخبير الأمني أن "وزير نفط التنظيم هو ثابت تركي المكنى بـ(أبو حسان)، والذي يدير أكبر شبكة تمويل في مجال التجارة بالنفط ومشتقاته".

المصدر: "تويتر" أبو رغيف + RT