شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الكويتية تحذر من رياح قوية وغبار شديد وانعدام الرؤية فى بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الأرصاد الجوية فى الكويت، من رياح قوية قد تزيد سرعتها على 70 كم/ساعة خلال الساعات القادمة وحتى الساعة الرابعة مساء، مضيفة أن الرياح مثيرة للغبار وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

وأشارت الإدارة، عبر حسابها على تويتر، بأنه قد تنعدم الرؤية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدى إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من 7 أقدام، ووصفت الإدارة التحذير بـ"متوسط الشدة".

Advertisements



تحذير الأرصاد الكويتية

وحول طقس نهار اليوم، أفادت بأنه شديد الحرارة وأن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 47 °ﻡ، أما الطقس ليلا فيكون حارا إلى حار نسبيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 42 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.