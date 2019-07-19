شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الإمارات والسعودية أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الإمارات والسعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية فى اليمن.

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وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "الإمارات والمملكة العربية السعودية تعتبران من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية فى اليمن وستفيان دائماً بالتزاماتها، فى العام الماضى تم دفع تعهدهم المشترك بمبلغ 930 مليون دولار للأمم المتحدة فى منحة واحدة، وهى الأكبر فى تاريخ الأمم المتحدة".





وأضاف قرقاش: "تعمل كل من السعودية والإمارات حالياً مع الأمم المتحدة على آليات تنفيذ التزام 2019 بما يضمن أقصى قدر من الفوائد للشعب اليمنى"، موضحا: "إجمالى المساعدات الإماراتية لليمن منذ أبريل 2015 تجاوز 5.5 مليار دولار".



