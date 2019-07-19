مجلس الأمن يدين الهجوم على قوات حفظ السلام بأبيي

نيويورك/محمد طارق/ الاناضول



ندد مجلس الأمن الدولي الخميس بأشد العبارات بـ"الهجوم الذي شنه مجهولون 16 تموز 2019 على حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)".

كما أدان المجلس في بيان وصل الاناضول نسخة منه " جميع الهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة على القوة الأممية".

وطالب "حكومتي السودان وجنوب السودان بالتحقيق العاجل في الهجوم، بمساعدة القوة الأمنية المؤقتة ، وتقديم الجناة إلى العدالة".



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وشدد البيان على وجوب محاسبة المسؤولين ، محذرا من ان الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب.

وأبيي منطقة سودانية حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وكانت تابعة لولاية غرب كردفان سابقا.

وسكانها مزيج من قبائل المسيرية العربية والزنوج، وهي تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبهالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.