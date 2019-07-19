شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: ميليشيا الحوثى تنشر قناصة على خطوط التماس بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثى كثفت نشر قناصتها على طول خطوط التماس بمدينة الحديدة غربى اليمن، وذلك عقب الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار الذي يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية تقوض مخرجات الاجتماع، بنشرها العشرات من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة، مشيرة إلى أن الانقلابيين دفعوا بأعداد من القناصة إلى مبان سكنية ومنشآت حيوية على طول امتداد خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن عدسة الإعلام العسكري اليمني وثقت لحظة تمركز قناصة الميليشيات في إحدى المنشآت التجارية بالقرب من خطوط التماس في شارع صنعاء، وإطلاق النار صوب مواقع المقاومة المشتركة.

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