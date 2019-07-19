دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة سامسونج في الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام التي تأتي لدعم تقنية 5G إلى جانب تطبيقات الذكاء الإصطناعي في الهواتف الذكية.

تنطلق ذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام من سامسونج لدعم الهواتف الذكية بالآداء اللازم للإتصال بتقنية شبكات الجيل الخامس بكفاءة، كما تدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بآداء أفضل في تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

وتأتي الذاكرة الجديدة من سامسونج بعد إعلان العملاق الكوري عن حزمة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام التي جاءت لدعم الإصدارات المميزة من الأجهزة، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بنفس الحجم مع آداء أكثر سرعة لدعم الهواتف.

وقد بدأت سامسونج بالفعل في الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام كأول إصدار من هذه الفئة، كما تستعد لبدء الإنتاج الضخم لحزمة متكاملة لذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام لاحقاً هذا الشهر.

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أيضاً كانت سامسونج قد كشفت عن تقنية شريحة LPDDR5 خلال العام الماضي، حيث من المقرر أن تدعم الهواتف الذكية بآداء سريع، مع إستهلاك أقل في الطاقة بنسبة 30%، وقدرة على دعم تقنية تعلم الآلة والذكاء الإصطناعي بكفاءة أكبر.

من جانب أخر صممت ذاكرة LPDDR5 من تكوينات ترتكز على الجيل الثاني من شرائح سامسونج المميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر، والتي تدعم آداء أسرع 1.3 مرة من الإصدار السابق من الذاكرة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5 بسعة 12 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.