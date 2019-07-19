الديوان الأميري بالكويت ينعى الشيخة مريم مالك الصباح

توفيت، اليوم الخميس، بالعاصمة الكويتية، الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح، وسيتم دفنها بعد صلاة عصر اليوم.
وأصدر الديوان الأميري بالكويت، بيانًا نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جاء فيه «ينعى الديوان الأميري، المغفور لها الشيخة مريم بدر عبدالعزيز مالك الصباح، عن عمر يناهز 26 عامًا، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
وأضاف البيان أن عزاء الرجال سيكون في المقبرة ليوم واحد فقط. أما عزاء النساء فسيكون في الجابرية، قطعة 12 شارع 5 - منزل 396 - هاتف: 25355074.
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