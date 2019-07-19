شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات كردستان تنشر هوية أحد المطلوبين على خلفية مقتل الدبلوماسى التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، عن هوية أحد المطلوبين على خلفية الهجوم الذى وقع فى مطعم بأربيل وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركى.
وجاء في بيان نشرته مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم: "نعلم مواطني إقليم كردستان بأن التحقيقات متواصلة في الحادث الإرهابي الذي وقع الأربعاء، وأسفر عن فقدان ثلاثة أشخاص لحياتهم".
وأضاف، "الشخص المنشورة صورته يدعى مظلوم داغ، وهو من مواليد 1992، من أهالي مدينة ديار بكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان".
ودعا البيان المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي معلومات عن "المتهم" الهارب.
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