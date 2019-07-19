شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تأجيل الاجتماع المقرر بشأن الوثيقة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث من قوى الحرية والتغيير لقناة "سكاى نيوز عربية" إنه تم تأجيل الاجتماع المقرر، اليوم الجمعة بين المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية بناء على طلب الطرفين، دون أن يحدد الموعد الجديد للاجتماع.
وفى نفس السياق أشار القيادى بقوى الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى ترتيبات تجرى لإدراج ورقة حول قضية السلام فى مسودة الإعلان الدستورى.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: تأجيل الاجتماع المقرر بشأن الوثيقة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.