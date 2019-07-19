شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تأجيل الاجتماع المقرر بشأن الوثيقة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث من قوى الحرية والتغيير لقناة "سكاى نيوز عربية" إنه تم تأجيل الاجتماع المقرر، اليوم الجمعة بين المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية بناء على طلب الطرفين، دون أن يحدد الموعد الجديد للاجتماع.

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وفى نفس السياق أشار القيادى بقوى الحرية والتغيير حبيب العبيد إلى ترتيبات تجرى لإدراج ورقة حول قضية السلام فى مسودة الإعلان الدستورى.