بالصور.. محطات الطاقة الشمسية تشكل لوحات فنية فى السماء

تحاول شركات الطاقة فى الصين إظهار بعض المظاهر التى تشتهر بها المدن بطريقة فريدة من نوعها، حيث من خلال التصميمات التى تجعل من محطاتها كأنها لوحات فى السماء، تبدو إحدى محطات للطاقة على هيئة باندا عملاقة وأخرى تظهر وكأنها خيل يركض.

قامت الصين ببناء مزرعة شمسية ضخمة، وعند رؤية صورتها من الأعلى ترى صورة مثل الحصان الراكض، وتبلغ تكلفتها حوالى 1.7 مليار جنية إسترلينى، على مساحة 1.4 كليو متر مربع، وتتألف من أكثر 320 ألف لوح شمسي.

بدأت محطة الطاقة الشمسية العمل في ديسمبر الماضي، وتقع مزرعة صحراء كوبوكي، في منطقة منغوليا ذاتية الحكم، ويأتى تصميم مستوحى من تربية وسباقات الخيول التى تشتهر بها المنطقة، كما يضم المشروع منتزه ترفيهي.

ومن المتوقع أن تولد المزرعة أربعة مليارات كيلووات في الساعة كل عام، وسيكون هذا الرقم كافيا لتزويد أكثر من ثلاثة ملايين منزل صيني بالطاقة، مما يعنى توفير أكثر من مليون طن من الفحم، وهو المصدر الرئيسى للطاقة والتلوث فى الصين.

وقد كشفت الصين في عام 2017 عن مزرعة للطاقة الشمسية في مقاطعة شانشى في الصين والتي تظهر صورة الباندا العملاقة من الأعلى، وتكلفت 40 مليون جنيه إسترليني.