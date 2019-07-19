تحديث جديد لـ"Chrome" يمنع تجسس المواقع على وضع التصفح المتخفي

لاحظت شركة جوجل أن بعض المواقع تراقب مستخدمي التصفح المخفي، حيث تصر على تسجيل الدخول قبل أن يتمكن المستخدم من قراءة أي مقال، وهو ما تراه جوجل غير صحيح.

وتنوي جوجل إجراء تعديل لتحجيم المواقع مع إصدار 30 يوليو من Chrome 76 لإغلاق "ثغرة" حيث يمكن للمواقع البحث عن إطار عمل نظام الملفات في Chrome واستخدام غيابه لاكتشاف جلسة خاصة، وستقوم جوجل بتغيير أي طرق أخرى لاكتشاف التخفي للمضي قدمًا.

وتقول عملاق الإنترنت إنها تسعى لاحترام غاية وضع التصفح المتخفي وهي الحفاظ على الخصوصية، بينما يستخدم الناس التصفح الخاص لتفادي دفع رسوم المواقع، فقد يكون لدى المستخدمين أسباب أكثر خطورة للبقاء مجهولين منها تجنب شريك مسيء أو اضطهاد سياسي.

واقترحت جوجل أن يتجنب الناشرون ردود الفعل السريعة على تغيير Chrome وأن يفكروا بدلًا من ذلك في المزيد من العروض المجاني أو التي تتطلب تسجيلًا مجانيًا لجميع المحتويات، وليس فقط بموجب مقالات أو شروط معينة.

وستؤدي الخطوة الجديدة إلى إرضاء الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن أوضاع التصفح الخاصة تفقد قيمتها.