محمد بن زايد يؤكد موقف الإمارات الداعم لاستقرار السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان، والذي يزور البلاد حالياً، في إطار جولة له في عدد من دول المنطقة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - بوزير الخارجية الفنلندي، متمنياً لبلاده كل التوفيق والنجاح في إدارة الملفات ومعالجة القضايا.. في ضوء توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ابتداء من الأول من شهر يوليو/‏تموز الجاري.

وبحث سموه والوزير الفنلندي - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تبادل سموه والوزير وجهات النظر والرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها على أمنها واستقرارها وحاضر شعوبها ومستقبلها.

وجرى خلال اللقاء تأكيد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعم للسودان في كل ما يحقق أمنه واستقراره، خاصة خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخه، والعمل على تنفيذ استحقاقات الاتفاق الذي وقعته الأطراف السودانية، وتجاوز أي تحديات قد تواجهه، لضمان مصلحة الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما جرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير خارجية فنلندا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على إقامة أفضل العلاقات مع فنلندا، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه نفع للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد وزير خارجية فنلندا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات.. مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

حضر اللقاء خليفه شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

(وام)