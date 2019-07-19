تلفزيون البحرين يبث شهادات حية تفضح فبركات «الجزيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تلفزيون البحرين في تقرير موثق بالشهادات الحية، بأصوات أصحابها، عن أكاذيب ومعلومات مغلوطة، احتواها برنامج تلفزيوني على قناة قطرية عرض فيلماً وثائقياً «مفبركاً» ادعى أن أجهزة الأمن البحرينية طلبت من إرهابيين تنفيذ عمليات اغتيال.

وفي البرنامج الذي بثته القناة القطرية المثيرة للجدل، والمدعم بمؤثرات سينمائية، ومشاهد تمثيلية في الشارع، جرى عرض مقطع مسجل لأفراد مجموعة إرهابية ادعوا أنهم تلقوا أوامر من الأمن بتنفيذ اغتيالات.

وتواصل التلفزيون البحريني مع الشخصين اللذين ظهرا في هذه التسجيلات، وهما محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي، ليقرا بأن هذه التسجيلات تعود للعام 2011، من أجل «التوظيف الإعلامي لاستخدامها كورقة ضغط» على الأجهزة الأمنية بعد قضائهما عقوبة السجن.

وكانت هذه المجموعة جرت محاكمتها بتهمة حيازة الأسلحة، والتخطيط لعمليات إرهابية، وحكم عليها بالسجن عام 2004. وأوضح انه بالنسبة لمكان التسجيل، فقد تم في البحرين عام 2011، وتحديداً في مدينة حمد، في منزل الأخوين هشام البلوشي وجمال البلوشي، بحضورهم جميعاً، إضافة إلى عنصرين آخرين هما محيي الدين خان، وبسام العلي.

وقال «هذا التسجيل تم بعد القبض علينا ومحاكمتنا في 2004، وكان ذلك سبب تسجيل الفيديو، وليست هناك أي أسباب أخرى من التي ذكرتها (القناة القطرية)، التي أقحمت التسجيل ووظفته لتحقيق أهداف أخرى». ورداً على موضوع تكليفه لتنفيذ اغتيالات، أو جلب أسلحة من المملكة العربية السعودية، قال «الموضوع عار عن الصحة».

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وأوضح صالح أنه سجل الفيلم على «أقراص مدمجة»، وكان يملك نسخة منها، وكذلك محيي الدين خان، وبسام العلي، وتفاجأ قبل أيام، بعرض وتسريب الموضوع إلى قطر، مؤكداً أن تسريبه إلى قطر مقابل مبلغ مالي.

من جهته؛ أكد جمال البلوشي أن المقاطع التي نشرتها القناة القطرية، لشقيقه هشام ومحمد صالح، قد تم التلاعب بها وعرضها بشكل متقطع، سعياً للوصول إلى أهداف خاصة وتشويه سمعة مملكة البحرين.

وأشار البلوشي إلى أن المجتمعين اتفقوا مسبقاً على أن يقوموا بفبركة التسجيلات، ليكون لها وزن إعلامي كبير، بهدف الضغط على الحكومة البحرينية.

وأوضح أن علاقة شقيقه هشام بالأجهزة الأمنية كانت جيدة، حيث إنهم لم يترددوا في مساعدته، وتقديم النصيحة له، مضيفاً «أنا شخصياً وخلال لقاءاتي مع بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية طلبوا مني تقديم النصح لشقيقي، فأجبتهم أنني دائم النصح له، كذلك الوالدة والأهل، ولكن الفكر الجهادي كان مترسخاً في ذهنه».

من جهته، أكد بسام العلي أنه على علم بالتصوير الذي تم بمنزل البلوشي، وحضره شخصياً، حيث جرى التسجيل لمحمد صالح وهشام البلوشي في أقوال معينة ذكراها في الفيلم «هذه شهادة مني بذلك كوني حضرت هذا المجلس».