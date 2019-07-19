شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل توقيع «الإعلان الدستوري».. والعسكري يلتقي الحلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية منذر أبو المعالي، أنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد اليوم الجمعة، للتوقيع على المرسوم الدستوري من جانب قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، بعدما أعلنت مكونات من التحالف عن تحفظات على الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه، صباح الأربعاء.

وأوضح أبو المعالي «هناك نقاط خلافية وقضايا عالقة لم يتم البت، أو التفاوض حولها مع المجلس العسكري، وتحتاج للكثير من جلسات التفاوض بيننا، وبين المجلس العسكري لنصل لتوافق حولها، ولذا تم تأجيل اجتماع الغد».

وشدد على أنه في مقدمة تلك القضايا «الخلاف على قضية منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، ونسب قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة؛ ثم وهو الأهم صلاحيات المجلس السيادي... بمعنى هل سيقوم هذا المجلس بتعيين الوزراء، أم سيقتصر دوره على اعتماد الوزراء الذين يتم اختيارهم... فهناك فارق كبير بين الوضعين... فإذا كان هو من سيعين الوزراء كما يطالب البعض فهذا يعني أن السودان لم يتحول لدولة ذات حكم مدني، وهو أول مطالب الثورة، لأن العسكر يتقاسمون معنا نصف مقاعد هذا المجلس السيادي».

من جانبه، اعلن القيادي في التحالف عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة في دارفور والنيل الأزرق دفعت بوثيقة عن إحلال السلام سيتم إدراجها في الوثيقة الدستورية.

وأوضح الدقير في تصريح صحفي أمس، أن الاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري يمثل خطوة إيجابية وعلامة في تاريخ السودان السياسي.

Advertisements

وأكدت مصادر دبلوماسية من جانب آخر، أن المجلس العسكري يستعد لعقد اجتماع مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو بجوبا الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن اللقاء المزمع سيشهد مشاركة عدد من أعضاء المجلس، وأضافت «حال الاتفاق سيتم اجتماع بمشاركة الحرية والتغيير لمناقشة الترتيبات الأمنية والسياسية والعسكرية».

في غضون ذلك، شارك آلاف السودانيين الخميس، في تجمع في ميدان رئيسي في الخرطوم «لتأبين شهداء» الثورة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ اندلاعها في ديسمبر/‏‏ كانون الأول الفائت ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لعدد من الشهود.

وتجمع آلاف الرجال والنساء في الساحة الخضراء، وهي ساحة رئيسية في وسط الخرطوم، مرددين هتافات «مدنية مدنية» وملوحين بأعلام السودان، تلبية لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» إحدى قوى الاحتجاج الرئيسية، حسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس في المكان. ورفع بعض المشاركين صوراً لبعض قتلى الاحتجاجات.

ودعا التجمع في بيان، مساء الأربعاء، أنصاره للخروج في مسيرات تهدف «لتأبين لشهداء ثورة ديسمبر/‏‏ كانون الأول المجيدة الكرام».

وأفاد مصادر بأنّ قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع عشرات المتظاهرين من التوجه للساحة الخضراء.