الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز «ناقلة أجنبية» في الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن إطلاقها عملية بحث وإنقاذ في بحر العرب؛ بعد ورود أنباء عن فقدان بحار أمريكي هناك، وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان له، إنه تم إدراج البحار على قائمة المفقودين؛ بعد بلاغ بشأن حادث وقع في البحر أثناء عمل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب يوم 17 يوليو/تموز. ويتزامن ذلك مع نشاط عسكري كبير؛ لحماية الملاحة البحرية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، احتجاز «ناقلة أجنبية» على متنها 12 فرداً في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز بالخليج، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني، بحسب بيان يناقض ما ذكرته الخارجية الإيرانية قبل أيام عن الناقلة التي تعرضت لعطب وجرى سحبها؛ لإصلاحها.

وتجوب مقاتلة أمريكية من طراز «هاريير» فوق بحر العرب، بالقرب من ناقلة نفط تمر في الوقت ذاته، في حين تروج واشنطن لمبادرة حول أمن الملاحة البحرية في الخليج. وذكرت وكالة «رويترز»، أمس الخميس، أن المقاتلة الأمريكية التي انطلقت من السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية «بوكسر»، تحلق فوق البحر في وقت ليس عادياً؛ بسبب التوتر المتنامي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت: إن طائرتي هليكوبتر حربيتين وطائرتين من طراز «أوسبري»، هبطت على سطح السفينة؛ بعد ابتعاد «هاريير».

وضمت المجموعة البحرية السفينة «جون بي. مورتا»؛ والسفينة «هاربرز فري»، والوحدة الحادية عشرة الخاصة من مشاة البحرية، التي تضم نحو 4500 من البحّارة ومشاة البحرية.

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وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، ذكرت فيه أن مسؤولين أمريكيين سيطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي، اليوم الجمعة، على مبادرة جديدة؛ لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز؛ إثر سلسلة هجمات على ناقلات نفط في الأشهر الماضية.

وكانت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، قد ذكرت، أمس الأول، أنّ الولايات المتحدة تخطّط لإطلاع الدبلوماسيّين الأجانب المقيمين في واشنطن هذا الأسبوع، على مبادرة جديدة للأمن البحري؛ لحماية الملاحة في الخليج.

من جانب آخر أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، عن احتجاز «ناقلة أجنبية» على متنها 12 فرداً في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز بالخليج. وقال الحرس الثوري: إن الناقلة التي اختفت قبل أيام تم احتجازها، ووجهت اتهامات لطاقمها «بالتهريب». ولم يحدد بيان الحرس الثوري الإيراني هوية الناقلة أو البلد الذي ينتمي إليه الطاقم. وبث التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني، بيان احتجاز ناقلة نفط أجنبية في جزيرة لارك، واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

وناقض الحرس الثوري، تصريح الخارجية الإيرانية، الأربعاء، والتي أعلنت أن ناقلة النفط التي «فقدت» مساء السبت تعرضت لعطب. وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأول، أنه لم يطلع على أي تقارير عن سحب ناقلة أجنبية إلى أحد موانئ إيران. وقال ظريف لشبكة «سي إن إن» بنيويورك: «لم أطلع على أي ملخص حول هذا الموضوع؛ ولكني سمعت في الأخبار أن الناقلة طلبت مساعدة، وحصلت عليها». (وكالات)