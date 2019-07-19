لبنان: اختتام مناقشة «الموازنة» وسط مؤشرات إقرارها بالأكثرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

واصل مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس، لليوم الثالث على التوالي، مناقشة مشروع قانون موازنة 2019، على أن يصوت مبدئياً في الجلسة المسائية عليه، إلا إذا استدعى تمديدها، نتيجة العدد الكبير لطالبي الكلام من النواب الذي وصل إلى 60 نائباً، ليتم التصويت، اليوم الجمعة، لاسيما أن رئيس المجلس نبيه بري طالب النواب بالحضور عند السادسة مساء للتصويت على المشروع، مشدداً على أن الحضور إلزامي لكل النواب، وسط مؤشرات بأن الهيئة العامة ستقر المشروع بالأكثرية مقابل نسبة عالية من المعترضين في مقدمتهم نواب «الجمهورية القوية»، رغم أن بعضهم شارك في نقاشات لجنة المال والموازنة ووزراء «القوات» شاركوا أيضاً بدرس المشروع في مجلس الوزراء، إضافة إلى نواب حزب «الكتائب» الثلاثة، وبعض المستقلين، لاسيما بولا يعقوبيان، وأسامة سعد، وفؤاد مخزومي، وامتناع آخرين مثل فيصل كرامي، وفريد الخازن.

من جهة أخرى، تواصلت الاتصالات لمعالجة حادثة قبر شمون، وإيجاد الحل المناسب لها، تمهيداً لإعادة تفعيل العمل الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، على هامش الجلسة العامة للمجلس أمس، وقال إن شاء الله خير، رغم أنه سبق أن أكد انعقاد الجلسة في الأسبوع المقبل، وتحدث عن أجواء إيجابية، في وقت قالت مصادر متابعة إن الحل يكون بإحالة الجريمة إلى المحكمة العسكرية كمخرج يرضي الطرفين، شرط تسليم المطلوبين من كل الأطراف، خاصة أن التحقيقات كشفت أن مرافقي الوزير الغريب هم من بدأ بإطلاق النار لفتح الطريق أمام الوزير الغريب، في وقت ناقش مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم هذا الحل في الساعات الماضية مع الأطراف المعنية، ملمحاً إلى أن الأجواء إيجابية أيضاً.

في غضون ذلك، واصل أهالي مخيم عين الحلوة، أمس، لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام، وإغلاق جميع مداخل المخيم الرئيسية والفرعية، رفضاً لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين. كما نفّذ أبناء مخيم الرشيدية في صور اعتصاماً عند مدخل المخيم، مطالبين الدولة بالتراجع عن هذا القرار، مناشدين الأحزاب السياسية في لبنان الإسراع بالضغط على الحكومة لإلغاء القرار وليس لتجميده. وأعلن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أمس، تسهيل منح إجازات عمل للاجئين الفلسطينيين، وقال في مؤتمر صحفي في البرلمان «أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا أصبح معمولاً به»، وأضاف «لم يتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون اللبناني». وقال رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة للبرلمان إنه سيطلب الى وزير العمل إحالة الخطة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.