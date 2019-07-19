شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك على ذقون خلق الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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حبيب الصايغ

طبعاً يتوقع أن يتجاوب القراء الأعزاء مع مضمون مقال الأمس بعنوان «ملف التوطين متعثراً»، لكن هذا الكم في هذا النوع كان لافتاً، ليؤكد أن عنوان التوطين موضوع يشغل الناس، وهو بالنسبة إليهم أكثر من هم، وأبعد من هاجس، ومن خلال ما وصل من تعليقات أو دار حول الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي و«قروبات» التواصل الاجتماعي تبين أن ملف التوطين أكثر تعثراً مما كان يظن.

ربط البعض بين توطين القطاع الحكومي وتوطين القطاع الخاص، متسائلاً: لماذا التركيز على القطاع الخاص؟ هل استكملنا القطاع الحكومي؟ الواقع أن القطاع الخاص هو اختصاص وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما لتوظيف الحكومة أنظمته، والمسؤولة عن الموظفين الاتحاديين هيئة اتحادية مؤلفة لهذا الغرض يقوم عليها في الوقت الراهن وزير التربية والتعليم، والأولى أن يشرف عليها مسؤول متفرغ مع وافر التقدير للجميع.. هل نقصد القطاعين حين نقول «التوطين»؟ هذا السؤال المهم و«اللئيم» في الوقت نفسه، مترتب على أفكار الثراء.

في التفصيل، قال أحدهم: نسمع عن المستقبل وضرورة مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي بأسلوب شفاف، وضرورة خلق وظائف ومهن جديدة، فما هي الحكاية، وقال أحدهم فبدا مشاغباً أكثر من غيره: هل هي جعجعة من غير طحن؟

وتساءل أحدهم عن رواتب المواطنين في المؤسسات والشركات الخاصة، خصوصاً البنوك، فهل هي كافية وجاذبة؟ أم أن الربحية وحدها هي الهدف والمعيار؟ قال إن أرباح البنوك كبيرة ومعلنة، ولا ضرائب بالمعنى المتداول ولا التزام مسؤولية اجتماعية، فهل أقل من توظيف المواطنين بطرق صحيحة ومجزية؟

تحدث آخر عن التوطين الصوري في البنوك، وهو ما يحدث نحو تلبية متطلبات التقارير السنوية؟ تريدون نسبة توطين أعلى، فها نحن حققناها، ولدى التحقيق يتبين أنها متصلة بموظفين صغار غير مؤثرين من جهة، ويقبلون برواتب منخفضة، وهناك بنوك توظف مواطنين من هذا النوع وتشترط عليهم، صدق أو لا تصدق، البقاء في البيت، ما يتسبب في شرخ أخلاقي تتسبب فيه جهات التوظيف، وأذى نفسي للموظف «الصوري» وأسرته.

هل يجوز هذا «الاستهبال»؟ وهل هو ضحك على ذقون خلق الله؟ أين الرقابة الرسمية التي يفترض أنها تحمي المجتمع وحق الأجيال الحاضرة والمقبلة في الحصول على فرص عمل حقيقية؟

وأين فرص «السياحة والطيران»، وهو واحد من الأسرع نمواً في بلادنا؟ هل توطين هذا القطاع حبر على الورق أم ماذا؟

يرصد قراء تراجعات يشهدها توطين القطاع الخاص، مستشهدين بتجربة «اتصالات» الرائدة. أين وصلت هذه التجربة ولماذا تراجعت؟ هل نتقدم للأمام أم نعود للخلف. الأصل مراكمة الخبرات مع تعديل المسارات، فتراجع تجربة كبيرة أو التراجع عنها خسارة كبيرة. لقد كنا «نفرح» حين يأتينا في بيوتنا ومكاتبنا فني مواطن في بدلته العمالية الخضراء الجميلة، فأين تبخر هؤلاء المواطنون الجميلون.

تحدث آخرون عن عطلة نهاية الأسبوع، فلماذا تم التراجع عن فكرة عطلة اليومين للقطاع الخاص، وأين تعديلات قانون علاقات العمل العنيد التي ملأ حديثها الدنيا وشغل الناس عبر العقود؟ قطاع الأعمال غير راض عن التعديلات، فهل كانت استشارته ملزمة، ومتى يتحكم قطاع الأعمال في سياسة بلد؟

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