علاقات قوية وراسخة تربط بين الإمارات وأمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات القنصلية الإماراتية الأمريكية برئاسة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإيان ج. براونلي، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها وسبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول جدول أعمال الاجتماع مجموعة من الموضوعات، من بينها التعاون القنصلي في المجال القانوني ومجال شؤون المواطنين، والتعاون في مجال الطيران، وتبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل أحمد ساري المزروعي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل تمنياتهما بنجاح أعمال الاجتماع.

وأشاد المزروعي بالعلاقات الإماراتية الأمريكية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات على تعزيز وتطوير هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات قوية وراسخة، قائمة على تاريخ طويل وعريق، ومبنية على العديد من المصالح المشتركة، لافتاً إلى الدور المحوري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

من جانبه، أثنى إيان ج. براونلي، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي. وأشاد بتجربة دولة الإمارات في المجال القنصلي، والتي تعد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع الإمارات في هذا المجال، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. (وام)