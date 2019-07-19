ترامب يكثف الهجوم على الديمقراطيين.. و«النواب» يرفض العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، قراراً ببدء مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بغرض عزله، ليحبط الإجراء فعلياً في الوقت الحالي، وإن كان لا ينهي هذه القضية المثارة باستمرار، في وقت واصل فيه ترامب هجماته على الديمقراطيين، وبالأخص أربع نائبات وصفهن بأنهن «لسن أمريكيات»، وبانتهاج «أيديولوجيات يسارية تريد تدمير الدستور، والقضاء على قيم الأمة»، ما يؤكد أن هذه الهجمات، ستشكل جزءاً مهماً من استراتيجيته لإعادة انتخابه في 2020.

وقدم النائب الديمقراطي آل جرين، القرار لاغتنام فرصة تزايد الانتقادات لترامب، بعد هجماته الأخيرة على عضوات بالكونجرس من الأقليات، وأيد المجلس تنحية الإجراء جانباً بأغلبية 332 صوتاً، مقابل 95 صوتاً.

وقال ترامب على «تويتر»: «مساءلة رئيسكم. انتهت. الآن. يجب عدم السماح أبداً بحدوث هذا مجدداً مع أي رئيس آخر للولايات المتحدة».

وطالما حاولت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، منع الديمقراطيين من الشروع في عملية مساءلة ترامب، ريثما ينتهي تحقيق تجريه اللجنة القضائية بالمجلس في ما إذا كان قد تواطأ في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في العام 2016، وعرقل تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في القضية، لكن التصويت الأخير سجل رسمياً موقف مشرعين من قضية المساءلة؛ إذ أيدت أغلبية واضحة هي 137 عضواً من الديمقراطيين بمجلس النواب والبالغ عددهم 235 عضواً مع الجمهوريين تنحية قرار مساءلة ترامب، لكن 95 عضواً ديمقراطياً عارضوا تنحية الإجراء جانباً.

وقالت بيلوسي: «كما قلت مراراً وتكراراً مع كامل الاحترام الموجود في العالم للسيد جرين. نحن لدينا ست لجان تعمل على تقصي الحقائق فيما يتعلق بأي إساءة استخدام للسلطة، أو عرقلة للعدالة، والأمور الأخرى التي ربما تورط فيها الرئيس».

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وعلى الرغم من ذلك لم يخف الرئيس الأمريكي هجماته؛ إذ واصل ترامب أمس، خلال تجمع انتخابي هجومه على الديمقراطيين الذين «يكرهون» أمريكا.

وقال من كارولاينا الشمالية: «هذه الأيديولوجيات اليسارية، تريد تدمير دستورنا، والقضاء على القيم التي قامت على أساسها أمتنا الرائعة». وأضاف: «نجدد تصميمنا ونرفض أن تصبح أمريكا بلداً اشتراكياً».

وذكر ترامب، مجدداً النائبات الديمقراطيات الأربع المنحدرات من أقليات، وهن إلهان عمر من مينيسوتا، وألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك ورشيدة طليب من ميشيجان، وأيانا بريسلي من ماساتشوستش، ونصحهن ب«العودة» من حيث أتين، وأضاف: «أولئك النائبات، تصريحاتهن تساعد على ظهور يسار متطرف متشدد خطر».

وقال ترامب أمس الأول: «لدي اقتراح للمتطرفات اللائي تملؤهن الكراهية وتحاولن باستمرار تمزيق بلدنا. ليس لديهن أي كلام طيب ليقلنه. لذلك أقول: إذا لم يكن الأمر يعجبهن، فدعوهن يغادرن. دعوهن يغادرن».

(وكالات)